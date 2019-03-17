ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين والسلع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا عدد 3.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2577.86 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 68.98 مليون سهم محققة ما قيمته 89 مليون درهم من خلال تنفيذ 1263 صفقة لـ31 سهما، وارتفعت 11 سهماً، فيما انخفضت 18 سهماً، واستقر سهمين.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.82%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 5.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.64%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.42%.