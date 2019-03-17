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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات والبنوك

الأحد، 17 مارس 2019 09:31 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الخدمات والبنوك بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 1.24 نقطة ليصل إلى مستوى 1410.30 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات والبنوك.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 288 ألف سهم، بقيمة قدرها 53 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 4.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.01% مدفوعة بصعود سهم 2.13%.


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