إنطلاق المؤتمر الدولى لتجارة المنصورة بحضور وفود 11 دولة أجنبية

الدقهلية - شريف الديب

أنطلقت فعاليات المؤتمر الدولى السابع والعشرون لكلية التجارة جامعة المنصورة، اليوم، تحت عنوان "المشروعات الكبرى فى ضوء إستراتيجية التنمية 2030 الواقع والمأمول"، فى قلب المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالتزامن مع منتدى الشباب العربى الأفريقى بأسوان، ويناقش من خلال محاوره وجلساته البحثية المشروعات الكبرى فى ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

وينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد محمود عطوة، عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد يحى عبيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة مروة حسن حسان عضو مكتب العلاقات الدولية التابع لرئيس الجامعة وممثل كلية التجارة للعلاقات الدولية مقرر المؤتمر.

ويشارك به نخبة من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد من مختلف الجامعات على مستوى العالم من دول "عمان والسعودية والبحرين والولايات المتحدة وإنجلترا وروسيا والصين ورومانيا وبلغاريا وليتوانيا وأستراليا"، بالإضافة لمشاركين من الجامعة الأمريكية والبريطانية بالقاهرة، كما يستضيف المؤتمر نخبة من خبراء الإعلام لمناقشة دور الإعلام فى تنمية الوعى الجمعى حول أهمية المشروعات الكبرى.

وقال الدكتور محمد عطوة، أننا اخترنا مكان انعقاد المؤتمر بالعين السخنة والتى تعد مركزا للمشروعات القومية الكبرى التى تخدم الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 فضلا عن توجه المشروعات الكبرى إلى إفريقيا باعتبارها سوق واعدة ، الأمر الذى يأتى بالتزامن مع منتدى الشباب العربى الأفريقى بأسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واضاف عميد الكلية، أن المؤتمر يهدف إلى دعم التواصل بين الخبراء والأكاديميين فى شتى المجالات من مختلف الأقطار العربية والأجنبية، مناقشة وتطوير كافة الجوانب المتعلقة باستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة مروة حسن حسان أن المؤتمر يتضمن منتدى للتجارب الناجحة دوليا بالإضافة إلى عقد دوائر حوار حول عدد من القضايا الهامة ومنها استراتيجيات التنمية المستدامة عالميا وإقليميا، محاور رؤية مصر ٢٠٣٠، المشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة فى ظل التكتلات الدولية وأخرى عن أطر ومرتكزات التنمية المستدامة والمشروعات الكبرى فى ظل التوجه الأفريقى ووحدة المصير.



المؤتمر الدولى لتجارة المنصورة



المؤتمر الدولى لتجارة المنصورة



المؤتمر الدولى لتجارة المنصورة



المؤتمر الدولى لتجارة المنصورة



المؤتمر الدولى لتجارة المنصورة



المؤتمر الدولى لتجارة المنصورة