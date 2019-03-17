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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الأحد، 17 مارس 2019 09:10 ص
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الـ6 والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية,

 


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