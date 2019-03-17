إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "منيا القمح – بنها" بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل يستقلانها بطريق "منيا القمح – بنها" الزراعى، أمام قرية "العزيزية" بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق "منيا القمح – بنها" الزراعى، أمام قرية "العزيزية" بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة وشخص آخر كان برفقته، بكدمات وجروح بأنحاء مفرقة بالجسد، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى "منيا القمح" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.