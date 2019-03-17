video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إخلاء منزلين في الأغوار الشمالية بالأردن داهمتهما الأمطار

الأحد، 17 مارس 2019 07:21 ص
إخلاء منزلين في الأغوار الشمالية بالأردن داهمتهما الأمطار سيول - ارشيفية
وكالات الانباء
إضافة تعليق

 قال مسئول لواء الأغوار الشمالية راكان القاضي إن منزلين في المشارع ووادي الريان داهمتهما مياه الأمطار وأحدثت فيهما أضرارا واضحة.

 

وأضاف أمس السبت: تم إخلاء الأسرتين وتأمين مساعدات عاجلة لهما من مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، مثلما تم إخلاء مزرعة أغنام داهمتها السيول في المنطقة.

 

ودعا المواطنين بعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبا لمخاطر السيول المحتملة التي قد تتشكل في أي لحظة، مؤكدا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة في مناطق اللواء كافة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك الأردن: بلادنا لن تتمكن من الوصول للمستقبل بنمو اقتصادى بطىء

صدف قادت الرؤساء والأمراء إلى الزواج.. الأمير هارى يتزوج ميجان ماركل بعد لقاء عبر صديقة الطفولة.. وحفل عشاء جمع قلبى ملك الأردن والملكة "رانيا".. حفيدة إمبراطور اليابان تنازلت عن العرش من أجل حبيبها

سيول

الأردن

أمطار

الأغوار




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة