إخلاء منزلين في الأغوار الشمالية بالأردن داهمتهما الأمطار

وكالات الانباء

قال مسئول لواء الأغوار الشمالية راكان القاضي إن منزلين في المشارع ووادي الريان داهمتهما مياه الأمطار وأحدثت فيهما أضرارا واضحة.

وأضاف أمس السبت: تم إخلاء الأسرتين وتأمين مساعدات عاجلة لهما من مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، مثلما تم إخلاء مزرعة أغنام داهمتها السيول في المنطقة.

ودعا المواطنين بعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبا لمخاطر السيول المحتملة التي قد تتشكل في أي لحظة، مؤكدا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة في مناطق اللواء كافة.