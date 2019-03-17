"أ ش أ": فتح تدعو مصر إلى التدخل من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية

غزة(أ ش أ)

دعا المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف مصر إلى التدخل من أجل إعادة المصالحة، واستعادة الوحدة الفلسطينية التى توقفت بسبب إصرار حركة حماس بعدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة- حسبما ذكر المتحدث.

وقال أبو سيف ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية) الحدث الإخبارية اليوم الأحد، إن قطاع غزة لن يهدأ إلا بعودة الشرعية الوطنية الفلسطينية من خلال إعادة الوحدة الوطنية، مدينا عمليات القمع التى ترتكبها حركة حماس بحق المتظاهرين السلميين العزل المطالبين بحياة كريمة فى قطاع غزة.

وأشار إلى أن عمليات القمع طالت الصحفيين، والعاملين بحقوق الإنسان، والنساء، والأطفال، والشباب، والشيوخ، موضحا أن هذه العمليات التى تقوم بها حماس تؤكد عدم رغبتها فى إنهاء الانقسام، مطالبا فى الوقت نفسه كافة الأطراف بضرورة البحث عن مخرج للأزمة الحالية فى غزة.

ويأتى هذا التصريح عقب إدانة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اختطاف حركة حماس مدير عام الهيئة العامة فى المحافظات الجنوبية رأفت القدرة من منزله فى غزة، واصفة هذه الجريمة أنه عمل من أعمال العصابات المنظمة، وتجاوز لكل الخطوط الحمر.