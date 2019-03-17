"أنا هتعلم من حقى فرصة".. مبادرة جديدة لشركة أليانز للتأمين بدعم 6.5 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن - تصوير عمرو مصطفى

وقعت شركة أليانز للتأمين، اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات لدعم منظمة يونيسف في عملها لتعزيز الدمج الاجتماعي وبرامج الحماية المقدمة للأطفال الأكثر حرماناً وأسرهم في مصر.

أُقيم حفل توقيع الشراكة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث أعلنت الشركة رصد مبلغًا إجماليًا قدره 6 ملايين و500 ألف جنيه مصري، يتم إنفاقه على مدار 3 سنوات لدعم مبادرة "أنا هتعلم من حقى فرصة"، ويمول بشكل جزئى من خلال مبيعات كل وثيقة تأمين على الحياة وعلى السيارات تصدرها شركة أليانز مصر.

وخلال كلمته أكد أنطوان عيسى، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة أليانز، أن هذه الشراكة تعد استثماراً في المستقبل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فمساعدة الأطفال الأكثر حرماناً لتحقيق كامل إمكانياتهم هو أمر في غاية الأهمية، ليس فقط للأطفال وأسرهم، بل أيضاً لعملية التنمية والتقدم الاقتصادي لمجتمعنا.

وأضاف أنطوان عيسى، أن مصر أحرزت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بتحقيق رفاهية الأطفال ونمائهم على مدار الخمس عشرة سنة الماضية. غير أنه لا تزال تواجه الدولة العديد من التحديات في توفير فرصة عادلة لكل طفل في الحياة، والنماء، وتحقيق كامل إمكانياته، فوفقاً لبحوث يونيسف، يعاني ما يقرب من عشرة ملايين طفل في مصر من الفقر متعدد الأبعاد، ويقاس فقر الأطفال بثمانية أبعاد، هي: الحصول على المياه النظيفة، والوصول إلى الصرف الصحي، والوصول إلى المعلومات، وظروف السكن، والصحة، والتغذية، والتعليم، والحماية.

وسوف يساعد التمويل الذي ستقدمه شركة أليانز ليونيسف في دعم العمل الذي تقوده الدولة من أجل توفير سياسات متكاملة وعاجلة معنية بالتصدي لقضايا فقر الأطفال. لا سيما، تحسين الدمج الاجتماعي، مع التركيز على الأطفال الأكثر حرماناً، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية والقدرة على تحمل نفقاتها، وذلك من خلال إجراء البحوث اللازمة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.

فيما أكد الدكتور فازلول حقي، نائب ممثل يونيسف فى مصر، أن تضافر جهود الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل العمل على الوفاء بما فيه صالح الأطفال هو من صميم عمل اليونيسف، إذ تقع علينا جميعًا مسئولية مشتركة لضمان أن يعيش كل طفل حياة صحية وآمنة".

وأضاف الدكتور فازلول حقي، أن الدعم الذي سنتلقاه من أليانز مصر يمثل إسهاماً هاماً في عملنا المشترك لتحسين الدمج الاجتماعي للأطفال في مصر، مع التركيز على الأطفال الأكثر تهميشاً واحتياجاً."

وتعمل يونيسف عن كثب مع شركائها من أجل مواصلة تعزيز الدمج الاجتماعي للأطفال، وضمان ألا يتخلف طفل عن الركب.

وسيكون العنصر الأول من عناصر البرنامج الذي تموله أليانز هو حملة متعددة الوسائط مدتها شهر واحد، سيتم إطلاقها في نهاية مارس 2019، وسوف تركز هذه الحملة الشاملة على المسئولية المشتركة في توفير فرص أفضل لكل طفل، مع التركيز على الوصول إلى التعليم، وسيتم بث هذه الحملة على شاشات التلفزيون، وفي الإذاعة، علاوة على كافة المنصات الإعلامية الرقمية.

وقال أيمن حجازي، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة: "إن العقول الشابة المشرقة هي التي تشكل عالم الغد، والافتقار إلى فرص التعليم المناسبة يعد أمرًا جسيمًا، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يفتقرون إلى دعم أسرهم المادي أو التربوي.

وأضاف حجازى فى كلمته، أنه من خلال إتاحة التعليم المناسب بالمدارس، فإننا نحقق تأثيراً ملموساً في حياة الشباب في مصر، وفي ذات الوقت، نعمل بكفاءة على الحد من بطالة الشباب، مؤكدا أن الشركة تعد أحد أكبر مقدمي الخدمات المالية في العالم، ومن ثم عليها أن تكون على قدر المسئولية، قائلاً: "لا سيما وموظفينا وعملائنا يطالبوننا بلعب دور أكثر أهمية وفاعلية، لا يقتصر فقط على خلق قيمة سهمية لحاملي الأسهم، ولذلك فنحن نشعر بالفخر للاضطلاع بهذا الدور والقيام بما تتطلبه هذه الشراكة مع يونيسف."

حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات العامة، فضلاً عن عدد من المسئولين الحكوميين، من بينهم الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى الذين أتوا جميعاً لدعم الاتفاق المبرم بين يونيسف وشركة أليانز مصر نحو فرصة أفضل لكل طفل في مصر.







































































































































































