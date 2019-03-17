أسوان ترفع كفاءة مراسى معابد فيلة وتخصص مظلة لحماية الزائرين من الشمس

أسوان ندى سليم

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، أنه تم رفع كفاءة معابد فيلة من خلال خطة تطوير شملت إزالة المخلفات والحشائش وتهذيب الأشجار المحيطة بجزيرة المعبد، فضلا عن رفع كفاءة المرسى الخارجى حتى يستوعب أكبر عدد من الزائرين، موضحا أنه تم تطوير المرسى الداخلى وتزويده بعدد من البوابات الإلكترونية المزودة بأجهزة الإكس راى.

وأوضح مدير عام آثار أسوان والنوبة لـ"اليوم السابع" أنه تم تزويد المعبد بلوحات إرشادية جديدة فضلا عن تزويده بمظلة كبيرة بالمنطقة الداخلية به ومدون عليه معلومات تاريخية عن المعبد، وذلك لتخفيف الحرارة عن الزائرين فى فصل الصيف، مؤكدا على تزويد المعبد بسدادات خشبية فى المناطق الممنوع دخولها، مشير إلى إقامة عدد من أكشاك الحراسة موزعة بالمعبد.