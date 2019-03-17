أسرة طالبة الشرقية ضحية سرقة حسابها وابتزازها: "ما ضاع حق وراه مطالب"

"بعد 3 سنوات من العذاب النفسى ما ضاع حقا وراءه مطالب"، هكذا لخص "محمد أحمد الجبالى، 43 سنة معاش، والد الطالبة "جهاد" التى تعرضت لابتزاز من خلال سرقة حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رحلة الثلاث سنوات التى عاشتها أسرته بعد سرقة صفحة ابنته على موقع التواصل الاجتماعى، واستخدام الصفحة فى أعمال منافية للآداب، واستغلال صورة ابنته، بشكل تسبب فى ألم نفسى لها عجزت عن الخروج من المنزل واستكمال دراستها وقت الواقعة.

وأضاف والد "جهاد"، أن ابنته طالب جامعية بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف فرع الزقازيق، وفتاة هادية وفى حالها، وكانت متفوقة دراسيا إلى أن تعرضت منذ 3 سنوات لتجربة مؤلمة، أصابتها بحالة نفسية سيئة حيث تعرض حسابها على موقع الفيس بوك للسرقة من قبل شخص من أبناء القرية، وقام بالتشهير بها واستغلال الصفحة فى أعمال منافية مستغلا صورها واسمها.

ولفت الأب، إلى أن الحكم بالرغم من كونه غيبا لكنه حكم أعاد لابنته حقها، وخاصة أنه السجن المشدد 10 سنوات للمتهم، لأن فى البداية لم يصدقه أحد، وأنه أصر على البحث عن حق ابنته بنفسه، والدفاع عنها ليثبت للجميع برائتها، وقد كان بحكم من القضاء المصرى الشامخ، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة ضبط المتهم لتنفيذ قرار المحكمة، وخاصة انه من ذات القرية .

ومن جانبه، قال" ذكى محمود والي" محامى الطالبة، إن النيابة العامة وجهت للمتهم 5 اتهامات منها تهمة الابتزاز الجنسى، وحق إساءة استعمال وسائل الاتصال، وتزوير محررات إلكترونية، واستعمال المحررات المزورة فى ارتكاب الغرض الإجرامى، والنيابة طالبت عقابه طبقا لقانون 15 لسنة 2004 بشان تنظيم التوقيع الإلكترونى، والقانون رقم 12 لسنة 2003 بشان وسائل الاتصال، وقانون العقوبات المادة 106 و306، وبناء عليه تم إحالته من قبل النيابة العامة، لمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، قد عاقبت تاجر ألبان بقرية التلين مركز منيا القمح، يعمل فى تجارة الألبان، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه باختراق حساب طالبة على موقع التواصل الاجتماعى، وإرسال رسائل إباحية منه، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وكانت شرطة الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء على أباظة مدير عام الإدارة، قد توصلت إلى قيام تاجر ألبان مقيم قرية التلين، باختراق حساب طالبة جامعية، وإرسال رسائل إباحية منه للفتيات.

وبداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور منيا القمح، يفيد بلاغا " جهاد محمد الجبالي" 20 سنة طالبة بكلية دراسات إسلامية، قسم شريعة جامعة الأزهر، ومقيمة قرية التلين، تفيد قيام " أيمن م م ج"47 سنة تاجر ألبان مقيم قرية التلين، باختراق حسابها الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأخذ صورها الشخصية، وإنشاء حسابات على الفيس بوك بصورها، وإرسال رسائل إباحية من الحسابات الوهمية للشباب، وتحرر المحضر رقم 7995 لسنة 2017 إدارى منيا القمح.

وتسبب ذلك، فى دخول المجنى عليها فى حالة نفسية سيئة، فضلا عن رغبتها فى عدم الذهاب للجامعة من كثرة المضايقات التى تتعرض لها نتيجة اختراق حسابها، وإرسال رسائل إباحية منه، وتقديمها عدد من المحاضر ضد المتهم وعدم القبض عليه.

وتبين من أقوال والد الفتاة، فى المحضر أن المتهم يعد سفاح فى الإنترنت، حيث قام باختراق حسابات عدد كثير من فتيات القرية، وإرسال وبث أمور إباحية عليه، ولكن الخوف منعهم من عدم تحرير محاضر ضده.

وكانت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد وجهت له تهمة التحرش اللفظى، عن طريق اختراق الحساب الشخصى للمجنى عليها، وإرسال رسائل إباحية، وإحالته للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.