أحمد الجار الله: سقوط الإخوان فى انتخابات البرلمان الكويتى مؤشر هام

كتبت ريهام عبد الله

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسة الكويتية، أن سقوط الإخوان فى الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتى، مؤشر مهم، قائلا :"سينعكس على الانتخابات القادمة".

وقال الجار الله: "سقوط الإخوان والسلف فى الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتى، هذا السقوط مؤشر مهم سينعكس على الانتخابات القادمة، السقوط معناه أن الناخب الكويتي، على الرغم من الحشد القبلى والحزبى مزاجه مختلف يريد عناصر شابة وجديدة، ولاعلاقه لها بنواب الماضى نواب التمصلح والابتزاز والمحكومين".



أحمد الجار الله

وكشفت نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتى، خسارة مرشحي التيارات الإسلامية الرئيسية، إذ فاز بالمقعدين المتنافس عليهما مستقلين، فى الوقت الذى كان يشغلهما نائب سلفي هو وليد الطبطبائي و نائب من الإخوان هو جمعان الحربش.