video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد الجار الله: سقوط الإخوان فى انتخابات البرلمان الكويتى مؤشر هام

الأحد، 17 مارس 2019 12:59 م
أحمد الجار الله: سقوط الإخوان فى انتخابات البرلمان الكويتى مؤشر هام أحمد الجار الله
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسة الكويتية، أن سقوط الإخوان فى الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتى، مؤشر مهم، قائلا :"سينعكس على الانتخابات القادمة".

وقال الجار الله: "سقوط الإخوان والسلف فى الانتخابات التكميلية للبرلمان الكويتى، هذا السقوط مؤشر مهم سينعكس على الانتخابات القادمة، السقوط معناه أن الناخب الكويتي، على الرغم من الحشد القبلى والحزبى مزاجه مختلف يريد عناصر شابة وجديدة، ولاعلاقه لها بنواب الماضى نواب التمصلح والابتزاز  والمحكومين".

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

وكشفت نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتى، خسارة مرشحي التيارات الإسلامية الرئيسية، إذ فاز بالمقعدين المتنافس عليهما مستقلين، فى الوقت الذى كان يشغلهما نائب سلفي هو وليد الطبطبائي و نائب من الإخوان هو جمعان الحربش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد الجار الله: خطط محمد بن سلمان ونظرتة المستقبلية بدأت تهل أنوارها

الجار الله يطالب لبنان بمراقبة التبرعات الواردة لحزب الله بعد تصنيفه إرهابيا

أحمد الجار الله: المستقبل القريب سيشهد تعاون خليجى مع سوريا

اليوم السابع بلس

احمد الجار الله

الكويت

الاخوان




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة