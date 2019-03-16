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92.7 % نسبة النجاح بتجارة عين شمس للفصل الدراسى الأول

السبت، 16 مارس 2019 06:07 م
92.7 % نسبة النجاح بتجارة عين شمس للفصل الدراسى الأول الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أكد الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن نسب نجاح الطلاب فى مواد الفصل الدراسى الأول دور يناير 2019، أعلى نسبيًا من نسب نجاح الفصل الدراسى الأول للعام الماضى لكل من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغات بالكلية.

وأوضح قدرى، فى بيان اليوم، أن نسبة النجاح فى شعبة اللغات بلغت تقريبا 95.4%، فى حين وصلت نسبة النجاح فى مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى تقريبا 90%، بما يعنى ان نسبة النجاح العامة فى الكلية بلغت 92.7% تقريبا فى المتوسط.

وأشار قدرى الى أنه تقدم للامتحانات فى الفصل الدراسى الأول 2018/2019، فى الشعبة العربية 50482 طالب وطالبة و6547 طالب و طالبة فى شعبة اللغات.

ومن الجدير بالذكر أن كلية التجارة قد أعلنت فى شهر فبراير الماضى نسب النجاح فى برامج الساعات المعتمدة حيث بلغت نسبة النجاح بالساعات المعتمدة انجليزى 98%، كما بلغت نسبة النجاح بالساعات المعتمدة عربى 94.4%.


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