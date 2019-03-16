77 متسابقا من 51 دولة يشاركون بمسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم

كتب إسماعيل رفعت

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وبلغ عدد المتسابقين والمحكمين (77) متسابقًا ومحكمًا من (51) دولة، منهم (60) متسابقًا من مختلف دول العالم، و(6) متسابقين مصريين، و(11) محكما منهم (5) محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.

أولا: أسماء المتسابقين ودولهم:

م اسم المتسابق الدولة

1. عبد الرشيد بن جودي

الجزائر

2. عبد الله عريبي

3. عبد الله بن زهران بن خميس الحوسني سلطنة عمان

4. محمد سرفراز عبد القدوس

الهند

5. فخر الدين حسام الدين

6. حسين زهير أديبورولا

7. شهد منير قوام الدين العراق

8. خوجه يوف محمد جان أوزبكستان

9. جهاد عبد الكريم عبد العزيز طويل فلسطين

10. أبي جبوا إبراهيم توجو

11. يهوذي جبريل غانا

12. أحمد ريان بن محمد شيخ الدين ماليزيا

13. حسام ساما تايلاند

14. إبراهيم معاذ النيجر

15. محمد حبيب آدم الكاميرون

16. محمد مالين سانوجو مالي

17. بو بكر ياه غينيا بيساو

18. ماهر بن عواض الشمالى السعودية

19. ساليفو إسكا موموني بنين

20. يحيى بلال يوسف عبد الله يعقوب البحرين

21. آدم الطاهر عبد القادر السودان

22. أحمد أحمد مسكة موريتانيا

23. نومينجبحار جولين خالد مدغشقر

24. موكاندا نوكو الكنغو الديمقراطية

25. عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن تنزانيا

26. عمر عبد الجليل الزغبي الأردن

27. حمزة سراج إيرالوز بوروندي

28. عبد الباسط جلو صلول تشاد

29. هشام بادي بلجيكا

30. علي سعد زكريا لبنان

31. محمد صفان بن سفر الله سيريلانكا

32. عبد الله تشحكييف روسيا الاتحادية

33. أحمد مهدي مؤمن جيبوتي

34. نور محمد جرماتوف قيرغستان

35. هابيمانا محفوظ روندا

36. أبن اليمين سيد جزر القمر

37. حمز محمد حسن الصومال

38. ميرذا كلدى إمانلى كازاخستان

39. محمد هارون محمد



نيجيريا

40. عيسى ثاني بازو

41. خالد شعيب آدم

42. شمس الدين سركي

43. يحيى بن عادل ابو الحسن تونس

44. إسماعيل فيكتور دا سيلفا انجولا

45. علي جبرين أفريقيا الوسطى

46. عمر عبد الله محمد عبد الله محمد الدمخي الكويت

47. عيسى جمعة سينجويا أوغندا

48. محمد يسرون بن حاج جهاري بروناي

49. محمد عمير كارو موريشيوس

50. محمد شفايث عالم سافي إسبانيا

51. عبد العليم عبد الرحيم محمد حاج كينيا

52. عثمان عبد الله حيدرا

فرنسا

53. محمد الأمين حيدر

54. محمد مصطفى نيانغ السنغال

55. أبو بكر بيلو صو غينيا كوناكري

56. نور محمد فوزي



إندونيسيا

57. فقهان معرفة الله معين

58. محمد إلهام بن مرجوني

59. محمد ناصر الحق

60. معاذ محمد رمضان ليبيا

61. رأفت عبد الستار سيد أحمد



مصر

62. عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد

63. عبد الرحيم محمد علي إبراهيم

64. سارة محمد محمد زكريا

65. أحمد جمال السيد حشيش

66. زياد محمد مصطفى أنور

ثانيًا : المحكمون من خارج جمهورية مصر العربية:

م المحكم الدولة

1. الوليد بن خالد إبراهيم الشمسان السعودية

2. د/ حاتم جميل محمود السحيمات الأردن

3. د/ يوسف النعيم يوسف محمد السودان

4. د/ على محمد حسين الغزاوي لبنان

5. سعيد إبراهيم سعيد داود فلسطين

ثالثًا: المحكمون من داخل جمهورية مصر العربية:

1.الشيخ / محمد صالح أحمد حشاد

2. أ.د/ جمال فاروق جبريل

3. الشيخ/ حلمي عبد الحميد الجمل

4. الشيخ / عبد الفتاح علي الطاروني

5. الشيخ / سراج الدين محمد سليمان

6. الشيخ / ياسر محمد أحمد الجندي.

