وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن بعض الأسماء قد تتقاطع مع قوائم الأردن، أو غيرها من قوائم الدول الأخرى، بحكم أن البعض منهم مسجل في نيوزيلاندا بهذه الجنسية أو تلك، بالرغم من أصولهم الفلسطينية.

ولفتت إلى أنها أصدرت تعليماتها لسفير فلسطين لدى استراليا وغير المقيم لدى نيوزيلاندا، بالتوجه الفوري إلى نيوزيلاندا، لمتابعة هذا الحادث وللتواصل مع السلطات المختصة، وزيارة الجرحى والاطمئنان عليهم وتقديم العون اللازم لهم، وتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلات الشهداء، لا سيما أن الرئيس محمود عباس يتابع شخصيا أدق التفاصيل المتعلقة بالحادث الأليم.

وأعرب البيان عن العزاء لعائلات الضحايا من الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.