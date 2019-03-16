15 معلومة تكشف لك كل ما تريد معرفته عن مذبحة المرج

كتب أحمد حسنى

حادثة مروعة شهدتها مدينة المرج، بعد أن أقدم زوجين على قتل أطفالهما الثلاثة بتحريض من الزوجة الأخرى.

" اليوم السابع" يوضح قصة الجريمة التى أفزعت سكان الحى الشعبى بداية من ارتكاب الجريمة نهاية بالقبض على المتهمين.

1-المتهم تزوج أولا من سيدة تكبره ب20 عاما طمعا فى أموالها.

2-الزوجة تكتشف أنها غير قادرة على الإنجاب.

3-الزوج يقع فى حب فتاة شابة ويتزوجها أملا فى الإنجاب.

4-الزوجة الثانية (الشابة) تنجب طفلتين "ملك و جنا".

5- الزوجة الأولى تغرى زوجها بالأموال مقابل التخلص من أطفاله.

6- المتهم يقنع زوجته الثانية بقتل أطفالها مقابل استمرار الحياة معا.

7- الزوجة تقتل أطفالها بنهار شهر رمضان بعد إقامة علاقة جنسية.

8-المتهم يصور فيديو لزوجته أثناء تنفيذها الجريمة كي يضغط عليها لاحقا إن احتاج لذلك.

9- الزوجة القاتلة تنجب طفلا أخر وتتخلص منه بنفس الطريقة.

10- المتهم يتخلص من الأطفال فى "الرشاح".

11- الزوج وزوجته الأولى يقيمان حفلة تعذيب للزوجة الثانية أدت لفقدان نظرها.

12- المتهة تعترف لصاحبة العقار بالجريمة بعد اكتشافها نية زوجها فى طردها.

13- صاحبة العقار تبلغ أجهزة الأمن التى أعدت الكمائن للقبض على المتهمين.

14- المتهمون يعترفون بجريمتهم أمام النيابة.

15- المحكمة تجدد حبس المتهمين 15 يوما.

وكانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغاً من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمان، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.