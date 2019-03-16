10 معلومات عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات وصرف متأخرات المصدرين

كتب – إسلام سعيد

انهت الحكومة الجدل الواسع حول متأخرات دعم الصادرات، وكذلك البرنامج الجديد لدعم الصادرات عقب 16 لقاء بين المجالس التصديرية والحكومة، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن البرنامج الجديد وطرق الحصول على المتأخرات.

-البرنامج الجديد لدعم الصادرات يشمل على صرف 40 % نقدا.

-وينص البرنامج على تحديد 30 % للدعم الفنى واللوجستى وخصم 30 % من المستحقات.

-زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ 6 مليارات جنيه سنويا بدلا من 4.

-مراجعة البرنامج الجديد للدعم كل عام لبحث أهم نتائجه.

- تنظيم لقاء كل شهرين بين المصدرين والحكومة.

-يشمل البرنامج على حوافز للشحن للدول الحبيسة ودول الاتحاد السوفيتى القديم.

-يستهدف البرنامج تعميق الصناعة الوطنية وزيادة أعداد الشركات المصدرة.

-التوافق على 4 طرق لسداد 22 مليار جنيه متأخرات المصدرين لدى الحكومة.

-اتاحة اراضى للمستثمرين وقروض لشراء معدات وخصم من المستحقات أهم بنود سداد المتأخرات.

-استهداف مضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار عقب 5 سنوات.