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وكيل صحة الغربية: "100 مليون صحة" تفحص أكثر من مليون مواطن حتى الآن

السبت، 16 مارس 2019 07:00 ص
وكيل صحة الغربية: "100 مليون صحة" تفحص أكثر من مليون مواطن حتى الآن الدكتور محمد شرشر وكيل صحة الغربية
الغربيه محمد طارق
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صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحه بمحافظة الغربية، أن نقاط الفحص الموجوده على مستوى المحافظه تعمل على قدم وساق لتحقيق أعلى معدلات فحص للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحه والتنظيم خلال عملية الفحص داخل النقاط .

وأضاف " شرشر " في تصريح خاص ل " اليوم السابع "  أنه تم فحص ما يقرب من مليون و 100 ألف مواطن تقريبا بمبادرة 100 مليون صحه ، بنسبة 143 % من المستهدف اليومي ، وسط إقبال كبير ووعى من المواطنين بضرورة النزول إلى نقاط الفحص للاطمئنان على صحتهم .

لجدير بالذكر أن المبادره تستهدف المسح الطبى لـ 3376735 مواطنا لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقرا بدلاً من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والإنترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملوا على فترتين " الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً".

 

 


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