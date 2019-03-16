وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ملتقى توظيف يوفر 6750 فرصة عمل بالفيوم

كتب محمود راغب

يستأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصرى، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا.

ويجرى الوزير زيارة لمحافظة الفيوم، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء عصام سعد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف.. ومعًا نستطيع.. لتحيا مصر" وذلك بنادى قارون الرياضى، بحضور وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم .

وقال الوزير: إن المديرية وفرت 6750 فرصة عمل فى الملتقى من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوى القدرات الخاصة وفقًا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه، وذلك من خلال 42 شركة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلاً عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه من المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

كما من المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة بزيارة لإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية، والتعرف من الإدارة على معدلات الإنتاج، ومدى التقدم الذى أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التى تواجهها للعمل على حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلى مستوى متميز من النوعية والجودة فى العمل، مما يسهم فى دفع مسيرة التنمية والتطور.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان قام خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بجولات ميدانية فى 9 محافظات فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة منها 6 محافظات تم فيها عقد 6 ملتقيات توظيف فى الجيزة والإسماعيلية وأسيوط والمنيا والمنوفية وبنى سويف حققت ما يزيد عن 62 ألف فرصة عمل، حيث وفر ملتقى الجيزة الذى تم تنظيمه فى مركز شباب الجزيرة بالقاهرة 9200 فرصة عمل، والإسماعيلية 12000، وأسيوط 9250، والمنيا 12000، والمنوفية 9490، وبنى سويف 11000.

وفى محافظات قنا والأقصر وأسوان تم توزيع عقود عمل على ذوى الاحتياجات الخاصة، وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا فى إطار هذه المبادرة، فضلاً عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية بصرف علاوة خاصة للعاملين بعدد من المنشآت.