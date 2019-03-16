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وزير الدفاع يزور المرضى بالمستشفيات العسكرية ويأمر بتوفير إمكانيات الرعاية

السبت، 16 مارس 2019 05:12 م
وزير الدفاع يزور المرضى بالمستشفيات العسكرية ويأمر بتوفير إمكانيات الرعاية وزير الدفاع يزور المرضى بالمستشفيات العسكرية
كتب زكى القاضى
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قام الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة عدد من المرضى والمصابين والذين يخضعون للعلاج حالياً بالمستشفيات العسكرية، للإطمئنان على حالتهم الصحية .
 
وأعرب القائد العام عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، وأمر بتوفير كافة الامكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والاطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم .
 
ومن جانبهم أعرب المرضى والمصابين عن خالص امتننانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التى تُقدم لهم ولأسرهم ،  داعين الله أن يحفظ  مصر وشعبها العظيم .
 
حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.
 
 

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