وزير التموين يفتتح غدًا أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر فى كفر الشيخ

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد، أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى المصانع الحكومية، بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 الف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 الاف طن سكر، يرافقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اللواء احمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر.ً



الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المصيلحى، سيفتتح أيضا محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع وافتتاح أعمال التحديث لخطوط الانتاج، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات.

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية تحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة معدلات الانتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين حيث تم تطوير وتحديث خطوط الانتاج بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع الى 20 الف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 آلاف طن يوميا .

وأضاف أبو اليزيد، أن موسم إنتاج السكر المحلى من البنجر يبشر بالخير هذا العام نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام الى 610 ألف فدان بزيادة أكثر من 110 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى، وانه بجانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم الشركة أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة فى إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر، كما انه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ 300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، لافتًا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت إشراف وزير التموين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، أنه يتم صرف عدده صرف حوافز مالية لكل من يورد محصول البنجر من المزارعين فى عروة التبكير، وصرف حوافز أخرى لمن يقل نسبة الشوائب فى محصوله وهى عبارة عن حافز النظافة ،حيث يتم السماح بنسبة شوائب فى البنجر لا تتجاوز 8% ،وصرف حوافز بزيادة نسبة الحلاوة فى البنجر ،إضافة الى علاوة دعم تقاوى بنجر السكر للمزراعين،كما يتم حاليا نقل محصول البنجر من حقول المزارعين بشكل يومى الى مصنع الشركة مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام بما يضمن عدم حدوث تكدس السيارات ،وكذلك صرف مستحقات المزارعين أول بأول.