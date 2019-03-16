وزير الإسكان يتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة لتفقد عدد من المشروعات

كتب ـ أحمد حسن

يتوجه بعد قليل، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتفقد عدد من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومنطقة الجامعات، ومشروعات المرافق والبنية الأساسية، والمدينة التراثية، وغيرها.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، و«جامعة العلمين الأهلية»، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمدينة التراثية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخدمية، بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

وأوضح، أنه من المقرر فى منتصف العام المقبل 2020، الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ«الإسكان المتميز» و«سكن مصر»، و1320 وحدة بإسكان وسط المدينة، و350 وحدة بالكمبوند السكنى، و4500 وحدة بالأبراج الشاطئية «15 برجاً».