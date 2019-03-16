وزير الإسكان: الرئيس السيسي يتابع مشروعات العلمين بشكل دورى

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمدينة العلمين الجديدة، برفقة مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد الأبراج الشاطئية الجارى تنفيذها بالمدينة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: "جارى تنفيذ 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 41 طابقا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور السابع عشر، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، موضحًا أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيدًا لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة تم إسناد تنفيذها لـ3 شركات".

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع بشكل دورى المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

كما تفقد الوزير المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراج يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.