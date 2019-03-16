وزيرة الهجرة: نيوزيلندا تخصص أرقاما وبريدا إلكترونيا لتسجيل المفقودين

كتب ـ محمد تهامى زكى

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابى فى نيوزيلندا والتنسيق مع القنصلية المصرية هناك.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الحكومة النيوزيلندية خصصت أرقاما وبريدا إلكترونيا لتسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية هنا: https://familylinks.icrc.org/new-zealand/en/Pages/Home.aspx أو رقم الهاتف 0800 115 019، ورقم الهاتف الدولى للشرطة هو +64 3 353 4532

ووفقا لحساب الوزارة، فإنه يوجد فريق MFAT في كرايست تشيرش ويمكن للمسئولين القنصليين في كرايست تشيرش الاتصال بهذا الفريق على 027 2178978.

وفي هذا الصدد، تقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما لم تدل حاليا بأى معلومات نهائية عن جنسيات المتوفين.