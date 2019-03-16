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وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية الاثنين

السبت، 16 مارس 2019 04:26 م
وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية الاثنين غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تعقد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعد غدا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، كما سيتم إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية وكذلك تكريم أم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية، 

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أشارت إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التى لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التى لديها ابن معاق، هى ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.

ومن المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام هو تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى للأبناء، والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التى لها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

وأكدت الوزارة أن اختيار الأم البديلة هى كونها أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عالٍ، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة، كما أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الأم الذى وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمى.

 


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وزيرة التضامن

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أسماء الأمهات المثاليات

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الأم المثالية

اليوم السابع بلس

مصر




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