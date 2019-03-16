video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أمام جمعية الأمم المتحدة في نيروبي..

وزيرة البيئة تطلق المنتدى الإلكترونى لحشد الموارد المالية لاتفاقية التنوع البيولوجى

السبت، 16 مارس 2019 10:17 ص
وزيرة البيئة تطلق المنتدى الإلكترونى لحشد الموارد المالية لاتفاقية التنوع البيولوجى جانب من مشاركة وزيرة البيئة بجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبى
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمتها بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة التى أقيمت فى نيروبى بكينيا، وأطلقت المنتدى الإلكترونى لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجى.
 
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن مصر حققت نجاحاً كبيراً باستضافتها فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ مؤتمر التنوع البيولوجى، والذى شارك فيه أكثر من 7 آلاف مشارك، سواء رؤساء دول ووفود وخبراء وممثلين عن المجتمع المدنى، وتم اتخاذ 75 قرارا وتوصية فى نهاية المؤتمر الذى تسلمت مصر رئاسته حتى 2020.
 
وشددت وزيرة البيئة على أهمية التحرك السريع والتنسيق والتعاون الجماعى بين كافة الأطراف لإنقاذ التنوع البيولوجى، كما طالبت بعقد اجتماع وزارى لبحث الخطوات والإجراءات التى يجب اتخاذها للحفاظ على التنوع البيولوجى حتى 2020 بتحديد الأولويات والأهداف، فى إطار خارطة طريق واضحة ومحددة العناصر، وأعلنت إطلاق المنصة الإلكترونية لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجي ليقوم الجميع بأدوارهم والوفاء بالتزاماتهم فى هذا الملف الذى يهم جميع الدول.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"البيئة" تنظم اجتماعا وزاريا لإعداد خارطة الطريق لما بعد 2020 فى نيروبى

البيئة تحتفل بساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزيرة البيئة

التنوع البيولوجى

نيروبى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة