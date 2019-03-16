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وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تتفقد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد

السبت، 16 مارس 2019 12:00 ص
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تتفقد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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تتفقد صباح غد الاحد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى يرافقها اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، المنطقة الحرة العامة بالمحافظة وعددا من المشروعات .

 

كما تفتتح الوزيرة احد المصانع الجديدة ثم تعقد لقاء مفتوحا مع مستثمرى المحافظة للاستماع الى مشكلاتهم ومقترحاتهم لتطوير الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الى بورسعيد ، ولا سيما أن هناك عمليات تطوير كبيرة شرق بورسعيد، مما سيحول المدينة لواحدة من أهم المناطق اللوجستية فى العالم .

 

 

 

 


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المنطقة الحرة بورسعيد

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