وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تتفقد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد

كتب عبد الحليم سالم

تتفقد صباح غد الاحد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى يرافقها اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، المنطقة الحرة العامة بالمحافظة وعددا من المشروعات .

كما تفتتح الوزيرة احد المصانع الجديدة ثم تعقد لقاء مفتوحا مع مستثمرى المحافظة للاستماع الى مشكلاتهم ومقترحاتهم لتطوير الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الى بورسعيد ، ولا سيما أن هناك عمليات تطوير كبيرة شرق بورسعيد، مما سيحول المدينة لواحدة من أهم المناطق اللوجستية فى العالم .