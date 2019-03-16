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وزارة الهجرة تعلن آلية التواصل لمعرفة المفقودين فى حادث نيوزيلندا الإرهابى

السبت، 16 مارس 2019 10:42 ص
وزارة الهجرة تعلن آلية التواصل لمعرفة المفقودين فى حادث نيوزيلندا الإرهابى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابى فى نيوزيلندا، والتنسيق الكامل مع السفير طارق الوسيمى سفير مصر بنيوزيلندا.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، فى بيان اليوم، أن الحكومة النيوزيلندية خصصت أرقامًا وبريدًا إلكترونيًا لتسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية : https://familylinks.icrc.org/new-zealand/en/Pages/Home.aspx أو رقم الهاتف 0800 115 019، ورقم الهاتف الدولى للشرطة هو +64 3 353 4532، وفقًا لما جاء خلال اجتماع نظمته الحكومة النيوزيلندية وبيان لمجلس الوزراء النيوزيلندى.

كما أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواجد فريق متخصص فى كرايستشيرش وتتواصل معه السفارة على مدار الساعة.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية خلال مؤتمر صباح اليوم استعدادها لنقل جثامين الضحايا إلى البلاد الأصلية، وسعيهم للموازنة بين سرعة ذلك والإجراءات القانونية بنيوزيلندا.

وفى هذا الصدد، تقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما أشارت إلى عدم التأكد من أى معلومات "نهائية" عن جنسيات المتوفين.

وتتلقى وزارة الهجرة أى استفسارات من أسر المفقودين فى الحادث عبر البريد الإلكترونى، حيث سيتم إرسال هذه الاستفسارات مباشرة إلى السفارة المصرية بنيوزيلندا، وعنوان البريد الإلكترونى المخصص لذلك هوEgyptiansabroad@emigration.gov.eg

 

 

 

 


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