هبوط اضطرارى لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ مضيفة تعرضت لوعكة صحية

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، هبوطاً اضطرارياً لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، أثناء رحلتها من نيروبى إلى أمستردام بهولندا، لإنقاذ حياة مضيفة جوية تعرضت لوعكة صحية مفاجأة خلال رحلة الطائرة إلى وجهتها.

قالت مصادر بالمطار، أن برج المراقبة الجوية تلقى إخطاراً من قائد الطائرة الكينية يطلب الهبوط بمطار القاهرة، وذلك لتعرض إحدى مضيفات الطائرة لوعكة صحية شديدة الخطورة، تم السماح له بالهبوط وإحضار طبيب الحجر الصحى، لتقديم الاسعافات للمضيفة الجوية.

وأعطى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، توجيهاته بسرعة نقل المضيفة لمستشفى مصر للطيران، وتقديم كافة الخدمات الطبية لها حيث تم إجراء عمليةعاجلة بالمستشفى وإنقاذ حياة المضيفة، كما وجه الوزير بتحمل الوزارة مصاريف العملية والعلاج وذلك فى اطار العلاقات الوطيدة التى تربط مصر وكينيا.