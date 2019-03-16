ننشر أسماء 58 فائزًا فى قرعة حج وزارة الداخلية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شهد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، اليوم السبت، فعاليات القرعة العلنية، لحج وزارة الداخلية بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم بحى الأمل بمدينة الخارجة.

وتضمن حج قرعة وزارة الداخلية فى الوادى الجديد، تقدم 324 مواطنا، فاز منهم 58 حاجا منهم 6 من كبار السن، فى مراكز المحافظة الخمسة.

وجاءت قرعة الحج كالتالي:

كبار سن وهم:

1- أمينة عبد العزيز موس يسعد – الخارجة

2- عبير عبد الكريم على عبد الله – الخارجة

3- فؤاد إبراهيم عبد الله حمد – الداخلة

4- نعمة محمد عبد الرسول محمد – الداخلة

5- بكر على محمد على وهبة – الداخلة

6- زكريا بكر على محمد – الداخلة.

بينما فاز 52 آخرون فى مراكز المحافظة الخمسة:

1- يوسف حسن محمد أحمد – الخارجة

2- عبد العزيز خالد محمد بهرام- الخارجة

3- عطيات محمد سنوسى محمد سعيد- الخارجة

4- سميحة يونس احمد حسين- الخارجة

5- أحمد عمر محمد أسماعيل – الخارجة

6- سيد عبد العزيز عليو محمد – الخارجة

7- فاطمة سيد عبد العزيز عليو – الخارجة

8- جابر عبد الله محمد أحمد – الخارجة

9- صابر أبو العزم سالم مبروك – الفرافرة

10- رشاد صابر أبو العزم سالم – الفرافرة

11- محمد عبد الخالق محمد سلطان – الخارجة

12- محمد زهرى محمد شحاتة – الخارجة

13- انوار بدرى حسنين إسماعيل- الخارجة

14- صبرى محمد اسماعيل سمرة – الخارجة

15- آمال محمود إسماعيل معاذ – الخارجة

16- عبير عبد العزيز خالد محمد بهرام – الخارجة

17- محمد عبد العزيز خالد محمد – الخارجة

18- زكريا محمد حسب سعد – الخارجة

19- نجاة عبد الستار محمد خضير- الخارجة

20- السيد فايز محمد عبد الهادى – الخارجة

21- احمد حسنين أحمد الفى – الخارجة

22- وفاء صادق عثمان مرزوق – الخارجة

23- فاطمة أبو بكر عجب شنداوى الخارجة

24- حمدونى ربيعى أبو زيد أحمد – الفرافرة

25- سوسن عبد الحافظ على مصطفى – الخارجة

26- جمال عبد القادر محمد عبد القادر- الداخلة

27- سيد أحمد عمر منصور – الداخلة

28- صفاء خالد الرفاعى عوض عبودة- الداخلة

29- محمد على يمانى سيد خليل – الداخلة

30- عواطف ابراهيم حسين على – الداخلة

31- صالح عبد القادر محمد عبد القادر- الداخلة

32- فرحانة سفينة سيد عبد القادر – الداخلة

33- زكريا ابراهيم محمد ضبع الداخلة – الداخلة

34- فهمى سيد زوام يوسف بيومى – الداخلة

35- سامية زكى زوام يوسف – الداخلة

36- حمدى أحمد ضاعن جمعة – بلاط

37- أشرف مصطفى محمد مبارز – بلاط

38- منى بكر على محمد – الداخلة

39- ياسر حسن أحمد محمد – الداخلة

40- إبراهيم منصور سيد سليمان – الداخلة

41- مديحة احمد حافظ عيسى – الداخلة

42- محمد حامد مسلم سلامة – الداخلة

43- حليمة على محمد زيدان – الداخلة

44- مبروكة حسين عبد الله حمد – الداخلة

45- كامل جاد الله سيد عياط – الداخلة

46- زينب فرغلى حسن سند- الداخلة

47- عطية خضر عبد الرازق سيدهم – الداخلة

48- حياة سيدهم أحمد سيدهم – الداخلة

49- منصور أحمد على حسنين – الداخلة

50- صباح على عمر منصور- الداخلة

51- عبد الحميد أحمد محمد سلام – الداخلة

52- صبرى عبد الحميد أحمد محمد – الداخلة

وجاءت أسماء الاحتياطي:

1- وفاء احمد محمد أحمد منصور – الخارجة

2- ماهر حسين محمد بسيس – الخارجة

3- محمد أبو بكر سليم صيد – الخارجة

4- مسعدة حسن محمد حسين – الخارجة

5- صفوت أحمد إبراهيم محمدين – الخارجة

6- حنان على حسين صالح – باريس

7- مرزوق حامد سعد على – الفرافرة

8- محمد محمود حسين حسن – الخارجة

9- صالح منصور سيد سليمان – الداخلة

10- وفاء صالح منصور سيد – نجلة السابق - قسم مدينة نصر

11- محمد سيد سنوسى محمد – الداخلة

12- أسماء محمد محمود مهران – الداخلة

13- هناء خالد الرفاعى عوض – الداخلة

14- حسين حامد مسلم سلامة – الداخلة

15- خميس حسن على خميس - الداخلة