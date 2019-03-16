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نجيب ساويرس: منفذ حادث نيوزيلندا ليس له دين.. والمؤمن لا يقتل

السبت، 16 مارس 2019 10:43 م
نجيب ساويرس: منفذ حادث نيوزيلندا ليس له دين.. والمؤمن لا يقتل رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتب محمد عبد العظيم
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تفاعل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال مع أحد المتابعين الذى تحدث عن منفذ هجوم المسجدين فى نيوزيلندا، مؤكدا أن يفعل هذه الجريمة لا يمكن أن يكون مسيحيا أو مسلما أو يهوديا، موضحا أن المؤمن بالله وتعاليمه لا يقتل لأى سبب.

وقال نجيب ساويرس: "ما دام قتل فهو لا مسيحى و لا مسلم و لا يهودى.. لأن المؤمن بالله وتعاليمه  لا يقتل.. المسألة مش الدين اللى فى شهادةً الميلاد المسألة الإيمان بالله واحترام وصياه وإلى بالتأكيد بتحرم القتل لإى سبب!.. وبالتالى فمن قتل روح بريئةً.. كل الأديان بريئة منه!".

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ووجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم السبت تهمة القتل إلى المشتبه به الرئيسي في هجوم بالأسلحة النارية على مسجدين، بعد يوم من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 49 مصليا وإصابة عشرات آخرين، ودفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى التعهد بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.

 

 


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