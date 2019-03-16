مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات مالية فى الغربية

الغربيه محمد طارق

لقى شاب بمدينة زفتي بمحافظة الغربيه مصرعه وأصيب اثنين آخرين خلال مشاجرة بإحدى مكاتب المحاسبة مع عاطل بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربيه إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعه من الشباب داخل أحد مكاتب المحاسبه، وقام أحد الشباب بالتعدى عليهم باستخدام سلاح ابيض "سكينة".

على الفور تم تشكيل فريق بحث قاده فريق البحث الجنائى بزفتى والسنطة ، وتبين قيام المدعو " على ق" بالتعدى على " رضا ز " بالسب والقذف، واشتدت بينهم الخلافات وقام الطرف الأول بطعن الطرف الثانى باستخدام سلاح ابيض عدة طعنات بالصدر والرقبة، ثم قام بالتعدى على شخصين آخرين عندما قاموا بمنعه وأصابهم بجروح قطعيه .

ثم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، واعترف بارتكاب الواقعه لوجود خلافات ماليه بينهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق .