مصرع سائق فى انقلاب جرار زراعى بترعة السلام جنوب بورسعيد

لقى سائق مصرعه نتيجة انقلاب جرار زراعى بمقطورة بترعة السلام مشروع 4 "ب" بحر البقر جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع سائق يدعى "محمد ع ع" 45 سنة فى حادث انقلاب جرار زراعى بمقطورة بترعة السلام مشروع 4 الكليو 16 ببحر البقر .
وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة الجنوب لمعاينة الحادث وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحميات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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