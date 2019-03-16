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مصرع سائق فى انقلاب جرار زراعى بترعة السلام جنوب بورسعيد

السبت، 16 مارس 2019 02:53 م
مصرع سائق فى انقلاب جرار زراعى بترعة السلام جنوب بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد ــ محمد فرج
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لقى سائق مصرعه نتيجة انقلاب جرار زراعى بمقطورة بترعة السلام مشروع 4 "ب" بحر البقر جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع  سائق يدعى "محمد ع ع" 45 سنة فى حادث انقلاب جرار زراعى بمقطورة بترعة السلام مشروع 4  الكليو 16 ببحر البقر . 

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة الجنوب لمعاينة الحادث وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحميات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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