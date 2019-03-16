مصرع أسرة كاملة متفحمين فى سيارتهم بسبب السرعة بطريق البحر الأحمر - أسيوط

أسيوط هيثم البدري

تسببت السرعة الزائدة في مصرع أب وأم وأطفالهما الأربعة متفحمين داخل سيارتهم الملاكى اثناء عودتهم من رحلة بالغردقة وذلك عقب اصطدام السيارة بأتوبيس ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر الصحرواى.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي، ووجود وفيات.

وانتقل فريق من مباحث مركز الفتح وسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتبين تفحم ركاب السيارة الملاكى وجرى السيطرة على الحريق الذي نشب بها ومن المعاينة الأولية تبين أن الركاب اسرة كاملة مكونة من أب وأم و4 أطفال كانوا في طريقهم للعودة للقاهرة من رحلة بالغردقة.

وأشارت التحريات الأولية التى قام بها فريق مباحث المركز إلى أن الحادث وقع نتيجة إنفجار إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فقد على أثرها قائد السيارة التحكم في عجلة القيادة ووقع التصادم مع أتوبيس نقل ركاب أمام الكيلو 60 على طريق أسيوط البحر الأحمر، أثناء عودتهم إلى مدينة القاهرة بعد قضاء عطلة قصيرة بالغردقة.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.