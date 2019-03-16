مسئول أممى: الجيش اللبنانى هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة فى البلاد

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أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوة المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).

جاء ذلك في تصريح أدلى به المنسق الأممي بمناسبة مرور عام على انعقاد مؤتمر (روما 2) برعاية مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ورئاسة الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية، والذي شاركت فيه 41 دولة والتزمت بتقديم الدعم والمساعدة لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي.