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السبت، 16 مارس 2019 12:16 ص
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مسئول أممى: الجيش اللبنانى هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة فى البلاد

السبت، 16 مارس 2019 12:02 ص
مسئول أممى: الجيش اللبنانى هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة فى البلاد الجيش اللبنانى
أ ش أ
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أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوة المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، على النحو المنصوص عليه في الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).

جاء ذلك في تصريح أدلى به المنسق الأممي بمناسبة مرور عام على انعقاد مؤتمر (روما 2) برعاية مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ورئاسة الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية، والذي شاركت فيه 41 دولة والتزمت بتقديم الدعم والمساعدة لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي.

وشدد كوبيش على أهمية استمرار التزام لبنان بتعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وكذلك مواصلة المجتمع الدولي دعم لبنان في هذا الصدد، مُثنيا على التقدم الذي أحرزه الجيش وأجهزة الأمن اللبنانية في مواجهة التحديات الأمنية.

وقال: "بعد مناقشات مع القادة الدستوريين ووزراء وكل من قادة القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام خلال فترة وجودي في لبنان حتى الآن، بشأن التحديات الأمنية والتقدم المحرز، أُعجبت بكفاءتهم المهنية وبتصميمهم على ضمان أمن البلد وحدوده وسكانه".

 


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