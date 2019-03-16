"مرحبًا أخى".. عبارة ترحيب ضحية بمجزرة نيوزيلندا للإرهابى تهز العالم.. اعرف القصة

كتب هيثم سلامة

"مرحبا آخى" أو "HelloBrother ، كانت آخر كلمات مواطن أفغانى فى نيوزيلندا، للمجرم الإرهابى قبل تنفيذ جريمته البشعة ودخوله إلى المسجد وقتله حوالى 49 قتيلاً، والتى تصدرت قائمة الأكثر تداولاً فى العالم عبر تويتر.



هاشتاج HelloBrother يتصدر عالميا

وظهر رجل فى الفيديو، الذى صوره المجرم الإرهابى الاسترالى برينتون تارانت، حيث رحب به قائلاً "HelloBrother" عند دخوله إلى المسجد شاهرًا سلاحه، قبل قيامه بإطلاقه النار عليه، ويتحول بعد ذلك إلى قتيل أمام ساحة المسجد.

#HelloBrother



اهلاً اخي ثمنها وابلاً من الرصاص 💔

ثواني معدوده توثق الفرق بين الأسلام والديانات الأخرى pic.twitter.com/Ghi1QtSuhH — Amal🌿 (@amoool_2019) ١٥ مارس ٢٠١٩

ألهمت مغردى تويتر الكلمة التى قالها الضحية وكانت الأخيرة له فى الحياة، قبل قتله للتحول إلى وسم يدون عليه بالعديد من لغات العالم، نددوا من خلاله بالجريمة الشنعاء.

-

نم قرير العين يا هادي السلام

أنت في الجنة و هو في قاع الظلام

_

🕊

#HelloBrother pic.twitter.com/LyVDItJInO — أميرة الشحي (@AmeerahAlShehhi) ١٥ مارس ٢٠١٩

وصمم "أكبر بيسول"، مصمم جرافيك صورة للرجل شهدت تداولاً كبيرا، موضحًا أنها للضحية الأولى للهجوم الإرهابى وهى تقف أمام باب المسجد، حيث يسمع وهو يقول "أهلاً أخى" للمسلح قبل قيامه بإطلاقه النار عليه بوحشيه، لتحصد حوالى 17 ألف لايك، خلال 8 ساعات منذ نشرها.



جرافيك للضحية

تنوعت التغريدات عبر موقع تويتر، حيث قال زياد: "أهلاً أخى عبارة قائلها مسالم لم يملك حسن التدبير ولا الشجاعة الكافية لردعه، أهلاً أخى عبارة قائلها مسالم لا حول له ولا قوة من الأفكار المتطرفة، أهلاً عبارة قائلها مسن مسلم يعبر بها عن الحب والتودد لمنهيه ليعكس تسامح الإسلام لكن"، وقالت أخرى: "ألقيت عليك السلام محبة وألقيت على الرصاص كراهية أردتك للسلامِ وأردتنى مقتولاً عند باب المسجدِ لعلّ الملائكة تلقى عليك التحية عند باب الجنة".



