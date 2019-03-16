video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 01:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مرحبًا أخى".. عبارة ترحيب ضحية بمجزرة نيوزيلندا للإرهابى تهز العالم.. اعرف القصة

السبت، 16 مارس 2019 01:03 ص
"مرحبًا أخى".. عبارة ترحيب ضحية بمجزرة نيوزيلندا للإرهابى تهز العالم.. اعرف القصة الرجل ضحية المجزرة
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

"مرحبا آخى" أو "HelloBrother ، كانت آخر كلمات مواطن أفغانى فى نيوزيلندا، للمجرم الإرهابى قبل تنفيذ جريمته البشعة ودخوله إلى المسجد وقتله حوالى 49 قتيلاً، والتى تصدرت قائمة الأكثر تداولاً  فى العالم عبر تويتر.

هاشتاج HelloBrother يتصدر عالميا
هاشتاج HelloBrother يتصدر عالميا

وظهر رجل فى الفيديو، الذى صوره المجرم الإرهابى الاسترالى برينتون تارانت، حيث رحب به قائلاً "HelloBrother" عند دخوله إلى المسجد شاهرًا سلاحه، قبل قيامه بإطلاقه النار عليه، ويتحول بعد ذلك إلى قتيل أمام ساحة المسجد.

ألهمت مغردى تويتر الكلمة التى قالها الضحية وكانت الأخيرة له فى الحياة، قبل قتله للتحول إلى وسم يدون عليه بالعديد من لغات العالم، نددوا من خلاله بالجريمة الشنعاء.

وصمم "أكبر بيسول"، مصمم جرافيك صورة للرجل شهدت تداولاً كبيرا، موضحًا أنها للضحية الأولى للهجوم الإرهابى وهى تقف أمام باب المسجد، حيث يسمع وهو يقول "أهلاً أخى" للمسلح قبل قيامه بإطلاقه النار عليه بوحشيه، لتحصد حوالى 17 ألف لايك، خلال 8 ساعات منذ نشرها. 

جرافيك للضحية
جرافيك للضحية

تنوعت التغريدات عبر موقع تويتر، حيث قال زياد: "أهلاً أخى عبارة قائلها مسالم لم يملك حسن التدبير ولا الشجاعة الكافية لردعه، أهلاً أخى عبارة قائلها مسالم لا حول له ولا قوة من الأفكار المتطرفة، أهلاً عبارة قائلها مسن مسلم يعبر بها عن الحب والتودد لمنهيه ليعكس تسامح الإسلام لكن"، وقالت أخرى: "ألقيت عليك السلام محبة وألقيت على الرصاص كراهية أردتك للسلامِ وأردتنى مقتولاً عند باب المسجدِ  لعلّ الملائكة تلقى عليك التحية عند باب الجنة".

11111
 
11212

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف فضحت إعلامية إماراتية تسييس الإخوان لحادث نيوزيلندا وتجاهلهم الضحايا؟

نجوم الفن والغناء ينعون ضحايا حادث نيوزيلندا الآليم

اعرف قصة اليوتيوبر الشهير الذى نطق الإرهابى باسمه خلال حادث نيوزيلندا

HelloBrother

هاشتاج HelloBrother

أهلا أخى

هاشتاج أهلا أخى

حادث نيوزيلندا

نيوزيلندا

السلام




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة