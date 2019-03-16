محافظ قنا: مبادرة 100 مليون صحة بجامعة جنوب الوادى تستهدف 45 ألف طالب وطالبة

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمتابعة أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط – سكر – سمنة"، لطلبة جامعة جنوب الوادى بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الطلاب والدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة.



وأكد محافظ قنا أن الحملة تستهدف توقيع الكشف الطبى على حوالى 45 ألف طالب وطالبة بالجامعة من خلال 25 فريق طبى "الأطباء والتمريض ومدخلى البيانات "مشيرا إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن بلغ 706 ألف و488 مواطنا.



وأوضح المحافظ أن مديرية الصحة جهزت جميع المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية وسيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة والبالغ عددها 252 منشاة لاستقبال المواطنين وتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لاسيما فى القرى والنجوع مشيرا إلى أن هذه المنشآت مفتوحة أمام المواطنين الراغبين فى إجراء الكشف الطبى طوال اليوم من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الصحة لمتابعة فعاليات المبادرة وتسجيل الحالات المصابة وإعداد تقرير يومى بها.



يذكر أن محافظة قنا تأتى ضمن محافظات المرحلة الثالثة التى تنفذ بها المبادرة والتى تستهدف جميع المواطنين فوق سن الـ 18 عامًا والذين يصل عددهم إلى حوالى 2 مليون و24 ألفا و368 مواطنا بالمحافظة.