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محافظ سوهاج يكرم 25 قيادة نسائية فى احتفالية "المرأة المصرية 100 عام"

السبت، 16 مارس 2019 10:09 م
محافظ سوهاج يكرم 25 قيادة نسائية فى احتفالية "المرأة المصرية 100 عام" جانب من التكريم
سوهاج - محمود مقبول
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كرم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، 25 من القيادات النسائية والأمهات المثاليات وأسر الشهداء كنماذج مشرفة حققت الكثير من الإنجازات، والدعم للقضايا المجتمعة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال احتفالية "المرأة المصرية 100 عام"، والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، بقصر الثقافة، تزامناً مع عيد المرأة المصرية، والذى يوافق 16 مارس من كل عام.

ومن جانبه أكد محافظ سوهاج على قيمة المرأة المصرية، وتأثيرها فى حياة كل بيت، مشيراً إلى أن الأديان السماوية كرمت المرأة، وأعلت من شأنها، وأن بلدنا وتاريخنا وقيادتنا السياسية حرصوا على تقدير المرأة وإعطائها حقها إلى جانب الرجل، موجهاً التحية لكل إمرأة مصرية. 

وأشار الأنصارى إلى أن المرأة السوهاجية مختلفة، وتتحلى دائماً بالإصرار والعزيمة، والقدرة على مواجهة التحديات، ونستعين بها فى جميع المناسبات، ولديها القدرة على التحمل والصمود والإبداع، وحماية أسرتها ووطنها، معربا عن تقديره لدور المجلس القومى للمرأة، والمشاركة الفعالة مع كل أجهزة المحافظة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة السوهاجية بمختلف المراكز والمدن والقرى.

يذكر أنه تم خلال الاحتفال تقديم بعض العروض الفنية لفرقتى الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وعرض فيلم تسجيل عن أنشطة فرع المجلس القومى للمرأة فى المحافظة.

وحضر الاحتفالية اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وسيدات سوهاج من مختلف المراكز والمدن.


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