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محافظ الوادى الجديد يمنح "نادى الهندوا" 50 ألف جنيه لصعودة الدرجة الثالثة

السبت، 16 مارس 2019 01:54 م
محافظ الوادى الجديد يمنح "نادى الهندوا" 50 ألف جنيه لصعودة الدرجة الثالثة فريق نادى الهنداو الرياضى
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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منح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مكأفاه مالية قدرها 50 ألف جنيه لنادى الهنداو الرياضى لفوز فريقة على فريق نادى أبنوب الرياضى فى مباراة كرة القدم، التى أقيمت بمحافظة أسيوط وصعودة للدرجة الثالثة، وذلك فى دورى كرة القدم بالقسم الرابع بين أندية المحافظات.

وقال الزملوط أن هذا الحافز ذلك فى إطار الحرص على تشجيع الأنشطة الرياضية والشبابية على أرض المحافظة لتأهيل الكوادر الرياضية لتنافس فى البطولات المحلية والدولية ورفع اسم الوادى الجديد ومصر فى المحافل الرياضية العالمية .

 

 


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