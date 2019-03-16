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محافظ المنوفية يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة لتفوقهم فى الألعاب الرياضية

السبت، 16 مارس 2019 09:01 م
محافظ المنوفية يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة لتفوقهم فى الألعاب الرياضية جانب من التكريم
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كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم السبت، عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة لحصولهم على مراكز متقدمة فى مختلف الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بشبين الكوم، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى.


بدأ الحفل بالسلام الوطنى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قصيدة شعرية قدمها أحد أبناء الدار، وفى كلمتها رحبت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظ المنوفية، فيما وجهت الشكر والتقدير للمحافظ على دعمه الكامل للمديرية والأنشطة الرياضية وخاصة أبنائه ذوى الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول لمراكز متقدمة فى مختلف البطولات الرياضية على مستوى الجمهورية.

 

ومن جانبه أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده تلك الاحتفالية ومشاركة أبنائه فرحتهم، مؤكداً على أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لأبنائه من ذوى القدرات الخاصة لتمكينهم والعمل على دمجهم داخل مجتمعهم فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن يتمتعون بقدرات ومواهب لا يستهان بها مع التأكيد على حقوقهم فى جميع المجالات التعليمية والتأهيلية والرياضية. 


كما كرم المحافظ عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة لحصولهم على مراكز متقدمة بمسابقة الحلم العربى ومشاركتهم المتميزة بأنشطة مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.


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