"مباشر قطر": أزمة دولارية تضرب الدوحة والقطاع المصرفى يصاب بالهشاشة

كتب أيمن رمضان

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن السياسات الفاشلة للنظام القطرى تسببت فى تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية التى تعيشها قطر الآن، مؤكدا أن هناك أزمة دولارية تعيشها الدوحة نتيجة نقص السيولة وتباطؤ الاقتصاد، وتراجع الودائع الحكومية الشخصية فى البنوك القطرية.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية أن هذه الأوضاع الكارثية التى يعيشها السوق المصرفى القطرى، أكدتها بيانات صادرة مؤخراً عن مصرف قطر المركزى، حيث بلغت نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية والمودودات التى تملكها نحو 94%.

وشدد التقرير على أن ما تحتاجه البنوك يفوق بكثير ما تحتاجه فعلياً بسبب عجز السيولة وشح الدولار فى قطر، الأمر الذى جعل الاقتصاد الكلى القطرى يصاب بالهشاشة والتراجع الحاد، ما جعله عرضه للانهيار فى لحظة.

ولفت التقرير إلى أن التقارير تشير إلى أن المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية نحو 441 مليار دولار، بينما بلغت موجودات البنوك من النقد الأجنبى نحو 227 مليارا، يأتى ذلك فى ظل المحاولات المريرة التى أقدم عليها النظام القطرى من أجل الحفاظ على قيمة الريال القطرى خلال الشهور الماضية، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً فى ذلك والحفاظ على النقد الأجنبى أيضاً.