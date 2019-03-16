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مؤسسة أسوان: مجدي يعقوب بصحة جيدة وأشرف على 3 عمليات قبل سفره لأمريكا

السبت، 16 مارس 2019 06:11 م
مؤسسة أسوان: مجدي يعقوب بصحة جيدة وأشرف على 3 عمليات قبل سفره لأمريكا الدكتور مجدى يعقوب
كتبت أمل علام
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نفت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان ما تردد عن تعرض الدكتور لوعة صحية، موضحة أنه كان يجرى عمليات حتى يوم الخميس الماضى الموافق 14 مارس، وأنه سافر إلى أمريكا يوم أمس الجمعة، لحضور مؤتمر الجمعية الأمريكية لأمراض القلب المنعقد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضح المركز، أن الدكتور مجدي يعقوب بصحة جيدة.

 

جدير بالذكر أن الدكتور مجدى يعقوب، لازال يقوم بإجراء العمليات الدقيقة والمعقدة للأطفال بنفسه، ومنها استئصال ضيق ما تحت الصمام الأورطى، وتركيب الجهاز المساعد للبطين الأيسر فى حالات الضعف الشديد للقلب.


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