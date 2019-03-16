وأفادت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية- بسقوط قتلى وجرحى جراء ثلاث هجمات انتحارية نفذها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش بمحافظة دير الزور شرقي نهر الفرات ، مضيفة أن 3 نساء نفذن هجمات انتحارية في الموقع الذي يستسلم فيه المغادرون من منطقة الباغوز .