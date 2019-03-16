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قطاع الأعمال: تعليمات للقابضة للأدوية بسرعة إنجاز مصنع دولة تشاد

السبت، 16 مارس 2019 04:00 ص
قطاع الأعمال: تعليمات للقابضة للأدوية بسرعة إنجاز مصنع دولة تشاد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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كشف مصدر بقطاع الأعمال العام أن هناك تعليمات واضحة من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للأدوية، لسرعة إنشاء مصنع أدوية فى دولة تشاد.
 

وأضاف المصدر ل" اليوم السابع"  أن ميزة إنشاء المصنع فى تشاد أنها تعتبر بمثابة نقطة ارتكاز لعدد من الدول المجاورة لها ،والتى تحظى بأسواق كبيرة ،وهى  ليبيا و نيجيريا والنيجر والسودان وجنوب السودان ،والكاميرون وإفريقيا الوسطى  ،خاصة أن صادرات القابضة للأدوية ضعيفة للغاية للسوق الافريقى ولا تتناسب مع قدرة شركاتها الكبيرة .

وأضاف أن الغرض هو أن تكون تشاد مركز لتوزيع الدواء المصرى فى اطار خطة شاملة للتوسع فى صناعة الدواء فى القارة فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى.

 

وكان وفد مصرى يضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وشركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء، قاموا الاسبوع الماضى بزيارة إلى تشاد، لدراسة أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادى.

 

 

 

 


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