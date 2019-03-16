قرقاش: مذبحة نيوزلندا الإرهابية تسلط الضوء على أهمية التصدى لظاهرة الإسلاموفوبيا

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن مذبحة نيوزلندا الإرهابية تسلط الضوء على أهمية التصدى لظاهرة رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا" فى العالم.

وقال قرقاش: "مذبحة نيوزلندا الإرهابية تسلط الضوء على ضرورة التصدى لرهاب الإسلام فى العالم، هذا وقت الحزن والأسف والتفكير، بالتأكيد إن العلاقة بين الإسلاموفوبيا والإرهاب راسخة".



قرقاش

يذكر أن الهجوم الإرهابى على المسجدين الذى نفذ أمس الجمعة فى مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.