فيديو وصور.. خادم الحرمين الشريفين يشارك فى حفل السباق السنوى للفروسية

شارك الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لنادي الفروسية مساء اليوم، فى فعاليات حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لجياد الإنتاج المحلى.
نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 16, 2019
واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها#كأس_المؤسس_للفروسية pic.twitter.com/5sf7sJhJK5
وأقيم حفل السباق السنوى، فى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق، وشهد خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل عروضًا للفنون الفروسية لعدد من دول العالم.
الملك يتفاعل مع العرضة السعودية خلال تشريفه حفل كأس المؤسس للفروسية#الإخبارية pic.twitter.com/RYZD21Kcdj— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2019
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الحفل
جانب من مشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز
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