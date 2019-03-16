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فيديو وصور.. خادم الحرمين الشريفين يشارك فى حفل السباق السنوى للفروسية

السبت، 16 مارس 2019 09:21 م
فيديو وصور.. خادم الحرمين الشريفين يشارك فى حفل السباق السنوى للفروسية الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد عبد العظيم
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شارك الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لنادي الفروسية مساء اليوم، فى فعاليات حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لجياد الإنتاج المحلى.

وأقيم حفل السباق السنوى، فى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق، وشهد خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل عروضًا للفنون الفروسية لعدد من دول العالم.

 
الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الحفل

 

جانب من مشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز
جانب من مشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز

 

 


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