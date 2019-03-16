فيديو.. ضرب سيناتور أسترالى بالبيض لاتهامه المسلمين بالتسبب بحادث المسجدين

كتب عامر مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو لشاب يضرب سيناتور أسترالى بالبيض على رأسه أثناء مؤتمر صحفى له، عقب حادث الهجوم على مسجدين تسبب فى سقوط 49 شهيداً، وعشرات المصابين، عندما نفذ رجل من أصل استرالى الهجوم بسبب معاداته للإسلام.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يقف بجوار السيناتور الذى كان يتحدث إلى الإعلاميين، ليخرج الشاب هاتفه المحمول من جيبه ويصور لحظة ضرب السيناتور بالبيض على رأسه، وهو ما استفز الأخير ليقوم بلكمه على وجهه.

وعقب الحادث خرج السيناتور الأسترالى، فرايزر مانينج، ليبرر الحادث متهماً المسلمين أنهم السبب وراءه بسبب الهجرة إلى بلاده، مما أثار انتقادات واسعة لموقفه من الهجوم الإرهابى، فيما أصدر بيانا برر فيه الهجوم، ملقيا باللوم على المسلمين المهاجرين والإسلام الذى هو "أصل أيدولوجية العنف" على حد تعبيره، فيما وصف رئيس الوزراء الاسترالي هذه التصريحات بالمقززة.