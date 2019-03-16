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فيديو.. رئيس "كاف": التاريخ يعيد نفسه من مصر.. وأمم إفريقيا ستتحول لاحتفال كبير

السبت، 16 مارس 2019 06:25 م
فيديو.. رئيس "كاف": التاريخ يعيد نفسه من مصر.. وأمم إفريقيا ستتحول لاحتفال كبير أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"
كتب محسن البديوى
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أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن دور الشباب مهم فى مجال الكرة الإفريقية، معربًا عن سعادته باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية القادمة لتضم 24 فريقًا لأول مرة فى تاريخ القارة.

وأضاف: "متأكدون أن البطولة القادمة ستكون احتفالًا كبيرًا للشباب الإفريقى، فى ظل تواكب الظروف، والتاريخ الذى يعيد نفسه، فالدولة التى حصلت على أكبر عدد من البطولات الإفريقية هى أول دولة تستقبل مسابقة إفريقية من 24 فريقا، وتحت قيادة رئيس الاتحاد الإفريقى الحالى، كما أن أفضل لاعب إفريقى جنسيته مصرى".

 

وأضاف "أحمد أحمد"، خلال مشاركته فعاليات الاحتفالية الخاصة بمناسبة ترأس مصر للاتحاد الإفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى:"نوفر العديد من الإمكانيات للشباب الأفارقة فى مجال كرة القدم".

 

وأوضح أن الشباب يعيشون إرادتهم هذا الوقت ويعملون على تعزيز المناحى الاجتماعية والرياضية، كما أن الشباب لديهم مسئولية ليفكروا ويشاركوا فى هذه المرحلة الهامة.

 

وأوضح أن كرة القدم أصبحت مدرسة للحياة، مثلها مثل الجامعات والمؤسسات الكبرى، حيث إن كرة القدم سمحت بظهور العديد من القامات، مثل رئيس دولة ليبريا جورج وايا، وديديه دروجبا الذى يعمل بمجال الأعمال فى القارة السمراء.

 

 


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