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فيديو جراف.. لماذا قتل إرهابي نيوزيلندا الساجدين؟

السبت، 16 مارس 2019 09:27 م
فيديو جراف.. لماذا قتل إرهابي نيوزيلندا الساجدين؟ إرهابي نيوزيلندا
كتبت : دينا الحسيني
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اليوم السابع بلس
 
  
على أنغام الموسيقي ارتكب الأسترالي برينتون تارانت مذبحة ضد المصلين، في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا خلال صلاة الجمعة، وأسفر الحادث عن سقوط ما يقرب من 50 قتيلا والعديد من الجرحى من بينهم مصريين .
 
برينتون الإرهابي ينتمي لأسرة فقيرة ويبلغ من العمر 24 عاماً، حيث نشأ هذا السفاح في غرافتون، وهي بلدة صغيرة بشمال أستراليا وألتحق بمدرسة حكومية، وعمل مدرباً بمركز للإسكواش واللياقة البدنية في 2010 
سبق وأن صرح هذا المجرم أنه رجل أبيض سيتخذ موقفاً لضمان مستقبل شعبه، وأن بلده لن تكن للمهاجرين وستظل للرجال البيض، كما اعترف أنه خطط لجريمتة منذ عامين لكنه اتخذ قرار التنفيذ منذ ثلاثة أسابيع فقط .
 

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برينتون تارانت

نيوزيلندا

أستراليا

اليوم السابع بلس




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