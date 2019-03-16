فيديو جراف.. لماذا قتل إرهابي نيوزيلندا الساجدين؟

على أنغام الموسيقي ارتكب الأسترالي برينتون تارانت مذبحة ضد المصلين، في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا خلال صلاة الجمعة، وأسفر الحادث عن سقوط ما يقرب من 50 قتيلا والعديد من الجرحى من بينهم مصريين .

برينتون الإرهابي ينتمي لأسرة فقيرة ويبلغ من العمر 24 عاماً، حيث نشأ هذا السفاح في غرافتون، وهي بلدة صغيرة بشمال أستراليا وألتحق بمدرسة حكومية، وعمل مدرباً بمركز للإسكواش واللياقة البدنية في 2010

سبق وأن صرح هذا المجرم أنه رجل أبيض سيتخذ موقفاً لضمان مستقبل شعبه، وأن بلده لن تكن للمهاجرين وستظل للرجال البيض، كما اعترف أنه خطط لجريمتة منذ عامين لكنه اتخذ قرار التنفيذ منذ ثلاثة أسابيع فقط .