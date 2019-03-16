فى أول يوم عمل.. رئيس جامعة بنها: هدفنا تعظيم القيم الإيجابية فى العمل

القليوبية ــ إبراهيم سالم

وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الشكر والتحية لجميع قيادات جامعة بنها السابقة والحالية، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال فترة توليه منصب قائم بأعمال رئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السعيد بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة مع قيادات وعمداء جامعة بنها اليوم فى اول يوم عمل له عقب صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب رئيس جامعة بنها.

كما وجه أيضا الدكتور السعيد خلال الاجتماع الشكر للأساتذة الذين تقدموا للترشح لمنصب رئيس الجامعة وعددهم 19 مرشحا، مؤكدا أن من يتخذ القرار للتقدم للعمل العام يتطلب منه الكثير من التضحيات.

وقال الدكتور جمال السعيد، "احنا مش هنبدأ من فراغ فالجامعة مرت بمراحل كثيرة خلال فترة رؤسائها ونوابها السابقين، وكل منهم له بصماته وإنجازاته الواضحة للجميع"، مضيفا أننا سوف نعمل كفريق واحد داخل الجامعة.

من جانبهم، وجه قيادات وعمداء الكليات التهنئة للدكتور جمال السعيد لتوليه منصب رئيسا لجامعة بنها، مؤكدين أننا سوف نعمل جميعا من اجل خدمة الجامعة قائلين "إحنا معاك وجنبك وايدنا فى ايديك" من أجل رفع اسم ومكانة جامعة بنها.

وأشار الدكتور السعيد خلال الاجتماع، إلى أن جامعة بنها تعد بيت الخبرة الأول والرئيسى لمحافظة القليوبية والمجتمع المحلى، وبالتالى فلابد وان يكون هناك رؤية واضحة يشارك فيها المجتمع المحلى واستطلاع رأيهم للوصول الى خارطة طريق لجامعة بنها للقيادات القادمة.

وأضاف أنه على استعداد تام للتعاون مع الجميع طالما أن مصلحتنا واحدة وهدفنا الصالح العام، مؤكدا على ضرورة ترسيخ ثقافة المؤسسة والعمل الجماعى وإتقان قيم العمل الايجابية ونقلها الى جميع القيادات بالجامعة والكليات.

واكد رئيس الجامعة على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها واجهة الجامعة، وبالتالى لابد من تطويرها لتقديم خدمة تعليمية طبية متميزة للمواطنين البسطاء، لافتا أن جامعة بنها كمؤسسة تعليمية أهم ما فيها السمعة التى تأتى من خلال الخدمات والتعامل خارج أسوارها.

وقال السعيد، إن رئاسته للجامعة مسئولية كبيرة وثقة غالية أعتز بها، مشيرا إلى أن هدفنا جميعا مصلحة الجامعة ولا مكان للخلافات بيينا فى العمل، مضيفا أن هناك تكليفات خلال الفترة القادمة سوف نتفق عليها جميعا لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير وموقعها الجغرافى المتميز.

وأضاف، أن الجامعات الحكومية تشهد منافسة قوية، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل وبذل الكثير من الجهود من أجل رفع مكانة جامعة بنها مطالبا بتنمية مشروعات الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص داخل الجامعة، خاصة وأن الجامعات في الخارج أصبحت لا تعتمد علي التمويل الحكومي فقط بل أصبحت تعتمد علي التمويل الذاتي لها، لذلك لابد من تفعيل وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص داخل الجامعة للتفاعل مع المجتمع المحلي.

كما أكد رئيس الجامعة على أن هناك تطورا حدث في مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع خلال الـ 20 عاما الماضية، وبالتالى فلابد وأن نعمل من خلال هذا المحور والعمل على تنميته، لافتا أن الفترة القادمة سوف تشهد التوسع في اللامركزية واستقلالية القرار مع تحمل المسئولية الواجبة.