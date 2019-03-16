"فتاة ليل" كلمة السر فى السطو على فيلا خليجيين وسرقتهم بالشيخ زايد

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين بالسطو على فيلا يقيم بها 4 شباب يحملون جنسية دولة عربية بالشيخ زايد، وكشفت التحريات أن أحد المجنى عليهم تعرف على فتاة ليل واتفق معها على إقامة علاقة جنسية، حيث حضرت بصحبة صديقتها، إلا أنها اتفقت مع 4 عاطلين على اقتحام الفيلا لسرقة المجنى عليهم، واستولى المتهمون على مبلغ مالى وهواتف محمولة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض فيلا يقيم بها عدد من الأشخاص بالشيخ زايد لسطو من جانب أشخاص يحملون اسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.

وعلى الفور، انتقل الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية يقيمون بالفيلا محل الواقعة، اتفق أحدهم مع فتاة وصديقتها على إقامة علاقة جنسية مقابل مبلغ مالى، إلا ان الفتاة قررت سرقة الفيلا، فانتفقت مع 4 عاطلين تربطها بهم علاقة صداقة على ارتكاب السرقة.

وفور وصول الفتاتين للفيلا اقتحم المتهمون الـ4 الفيلا، بالأسلحة البيضاء، وهددوا المقيمين بها، ثم استولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة وفروا هاربين.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد طه فودة مفتش المباحث الجنائية هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن القبض عليهم، وضبط بحوزتهم المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمهاجمة فيلا المجنى عليهم وسرقتها بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.